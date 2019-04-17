Kayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 112 sağlık çalışanlarına yönelik yarışma formatında düzenlenen 'Kayseralli 2019' tatbikatı gerçeğini aratmadı. Görevliler, senaryo gereği teleferikten düşme ve otobüs kazası sonrası vakaya ulaşma, doğru ve hızlı müdahale alanında yarıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez yarışma formatında düzenlenen eğitim tatbikatı, Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi'nde yapıldı. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin de takip ettiği tatbikatın ilk gününde 34 ekip yer aldı. İkinci gün ise finallere kalan 12 ambulans istasyonu çalışanları senaryo gereği teleferikten düşme ve otobüs kazasının ardından vakaya ulaşma, yaralılara en doğru ve hızlı müdahale ve yaralının sevki konusunda mücadele etti. Sağlık çalışanları, soğuk ve sisli havada, hazırlanan engellerden de atlayarak temsili yaralıları ambulansa yetiştirdi. Ambulansa konulan yaralılar, dubalarla oluşturulan yoldan en kısa zamanda sevk edilmeye çalışıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yarışmanın ilkini düzenlediklerini belirterek, "Çalışanlarımız, 4 aydır bu yarışmaya hazırlanıyor. 2 gündür devam eden yarışmada ilk gün 34 ekip yarıştı. Bugün de finale kalan 12 ekip yarışmalara devam etti. Önümüzdeki günlerde bu eğitim ve tatbikatlar devam edecektir" dedi.

