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Kayseri'de kedi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, binanın havalandırma borusundan 5 metre derinliğe düşen kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4,5 saatlik kurtarma çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayseri'de kedi kurtarma operasyonu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, binanın havalandırma borusundan 5 metre derinliğe düşen kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4,5 saatlik kurtarma çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın havalandırma borusundan ses geldiğini duyanlar, durumu önce polise, ardından itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, yaptığı dinlemede, kedinin havaladırma borusunun içine düştüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri kediye ulaşmak için havalandırma borusunun çevresinden çalışma alanı açtı. İtfaiye görevlisi 5 metre derinliğe düşen yavru kediyi oluşturulan sarkıt sistemi ile çıkardı. 4,5 saat süren çabanın ardından kurtarılan yavru kediye su ve mama verildi.

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Kayseri'de kedi kurtarma operasyonuKayseri'de kedi kurtarma operasyonu

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