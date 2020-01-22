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  4. Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi

Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz hem bu binayı ihya etmiş hem de ona fonksiyon yüklemiş. Sadece restorasyon yapmakla kalmamış içerisini kitapla donatmış"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi binanın resmi açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin bir turizm şehri olduğunu vurgulayarak Erciyes'in büyük bir marka olma yolunda ilerlediğini, Yeşilhisar ilçesinin Soğanlı bölgesinde başlatılan sıcak hava balon turizminin de kente büyük imaj katacağını söyledi.

Kayseri'nin geleceğinin çok daha parlak olduğunu aktaran Demircan, "Kayseri'ye Ankara'dan, İstanbul'dan gıpta ile bakıyoruz. Kayseri ile gurur duyuyoruz." dedi.

Demircan, açılışı yapılan kütüphaneye ilişkin de "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz hem bu binayı ihya etmiş hem de ona fonksiyon yüklemiş. Sadece restorasyon yapmakla kalmamış içerisini kitapla donatmış. Bu binada ders çalışan öğrenci mimar, mühendis olmaya karar verecek. Belki de buradan aldığı ilhamla dünyada yarışacak yeni binalar yapacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin "okuyan şehir" olduğunu belirterek bugün dördüncü kütüphanelerini hizmete açtıklarını, beşinci kütüphanenin ise İldem Fatih Mahallesi'nde hizmete sunulacağını anlattı.

Şehir Kütüphanesinin kapılarını 6 gün önce okurlarına açtığını ve bugüne kadar 60 bin kişinin buradan faydalandığını vurgulayan Büyükkılıç, "Bu, kütüphaneye ne kadar ihtiyaç olduğunun ve buraya herkesin rahatlıkla ulaşabildiğinin en büyük göstergesi. Kütüphanemizde 25 bin kitap, e-kütüphanede de 22 bin eser var. Engelliler için sesli kütüphanemiz de mevcut." diye konuştu.

Büyükkılıç, geçen yıl kentte düzenlenen kitap fuarını bir milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini anımsatarak Kayseri'ye kütüphane kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Vali Şehmus Günaydın ise Kayseri'nin böyle bir esere ihtiyacı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Demircan ve protokol üyeleri, kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Demircan ve beraberindekiler, daha sonra kütüphaneyi gezdi.

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