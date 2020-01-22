Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi binanın resmi açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin bir turizm şehri olduğunu vurgulayarak Erciyes'in büyük bir marka olma yolunda ilerlediğini, Yeşilhisar ilçesinin Soğanlı bölgesinde başlatılan sıcak hava balon turizminin de kente büyük imaj katacağını söyledi.

Kayseri'nin geleceğinin çok daha parlak olduğunu aktaran Demircan, "Kayseri'ye Ankara'dan, İstanbul'dan gıpta ile bakıyoruz. Kayseri ile gurur duyuyoruz." dedi.

Demircan, açılışı yapılan kütüphaneye ilişkin de "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz hem bu binayı ihya etmiş hem de ona fonksiyon yüklemiş. Sadece restorasyon yapmakla kalmamış içerisini kitapla donatmış. Bu binada ders çalışan öğrenci mimar, mühendis olmaya karar verecek. Belki de buradan aldığı ilhamla dünyada yarışacak yeni binalar yapacak." ifadelerini kullandı.