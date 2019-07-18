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Kayseri'de kırpılan koyunların yünleri, çeyiz oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde yaz aylarında sıcaktan bunalan koyunların yünleri kırpılıp, yıkanarak havalandırıldıktan sonra yastık ve yorgan yapımında kullanılıyor.

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde yaz aylarında sıcaktan bunalan koyunların yünleri kırpılıp, yıkanarak havalandırıldıktan sonra yastık ve yorgan yapımında kullanılıyor. İlçeye bağlı köylerde üreticiler, havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarının yünlerini kırpmaya başladı. Bölgede yaklaşık 300 yıldır sürdürülen gelenek ile yünleri makasla kırpılan koyunların, yaz aylarında rahatlaması sağlanıyor. Özel makas ve bıçak yardımı ile kesilen yünler, bölgedeki gelinlik kızların çeyizlerine yastık ve yorgan olması için kullanılıyor. Koyunlarından kırpılan yünler yıkandıktan sonra önce kurutuluyor sonra da havalandırılıyor. Bin bir zahmetle hazır hale getirilen koyun yünlerinin bir bölümü de Kayseri'de satılıyor. 'KOYUN KIRPARAK EVİMİ GEÇİNDİRİYORUM' Bölgedeki yetiştiricilerin koyunlarını kırparak aile bütçesine katkı sağlayan 2 çocuk annesi Buket Günana (30) "Koyun kıpma işini uzun zamandır yaparım. Koyun kırpmada kesilen yün hayvanın rahat etmesini ve sağlıklı büyümesini sağlar. Kestiğimiz koyun yünlerini yıkar, kurutur ve havalandırırız. Daha sonra Kayseri'de çuvallara koyarak kilosunu 1 liradan satarız. Koyun kırpmadan kazandığım para ile de evimi geçindiriyor çocuklarımı büyütüyorum" dedi. Gömürgen Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Gündüz (53) ise mahallede birçok kişinin küçükbaş hayvancılıktan geçimini sağladığını söyleyerek, "Koyun kırpmadan elde edilen yünler bölgede birçok genç kızın çeyizinde yorgan, yastık olarak kullanılır. Yün yorganlar diğerlerine göre daha çok tercih ediliyor. Yünler de dere kenarlarına götürülerek tokaçlanıyor. Son derece zahmetli olan yün kırpma bölgenin de önemli geçim kaynağı" diye konuştu.

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