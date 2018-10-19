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Kayseri’de küçük esnafın afişli enflasyon mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

KAYSERİLİ esnaf, astıkları afişlerle enflasyonla mücadeleye destek verdi.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİLİ esnaf, astıkları afişlerle enflasyonla mücadeleye destek verdi. 'Amerika’ya, krize ve enflasyona inat' yazılı afişleriyle dikkat çeken esnaf, herkesi topyekün mücadeleye davet etti. Piyasalarda son aylarda Amerika ile yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki artış ile birlikte ortaya çıkan zamlar küçük esnafı harekete geçirdi. Açıklanan enflasyonla mücadele çağrısına da destek veren Kayserili esnaf ve aynı zamanda Lokantacılar ve Pastacılar Odası eski Başkanı Hayrettin Köse, iş yerine 'Krize ve enflasyona inat burada 4 çeşit yemek 10 TL. Mücadeleye tam destek' yazılı afiş astı. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Köse, "Amerika’nın yaptırımlarına karşı kamuoyunda pek duyarlılık olmadı. Bu da bizi üzdü. Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte vatandaşın alım gücü düştü, maliyetler arttı. Ama birlikte mücadele etmeliyiz. Biz de esnaf olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Osmanlı mutfağından seçtiğimiz günlük değişen günün menüsünü 10 TL’den vatandaşımıza sunuyoruz. Krize ve enflasyona inat vatandaşa çağrıda bulunuyoruz. Herkes duyarlı olsun. Vatandaşımızı, ülkemizi seviyoruz" diye konuştu. Bir diğer bir esnaf Fahrettin Yuvacı (63) ise iş yerine "Amerika’ya karşı tüm ürünlerimiz eski fiyat. Vahşi kapitalizme hayır” yazan afiş astı. Satışa sundukları ürünlere zam yapmadıklarını ifade eden Yuvacı, “Vahşi kapitalizme, sömürgeye karşıyız karşı olduğumuzu ispatlamak için bu yola baş koyduk. Tüm esnafların bu duruma karşı durmasını istiyoruz" dedi.

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