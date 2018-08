Kayseri'de kurban etleri sucuk oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de vatandaşlar Kurban Bayramı'nda kurbanlarının etlerinin bir bölümünü kasaplara getirerek sucuk yaptırırken, kalan kısmını da kuşbaşı ve kıyma olarak değerlendirdi.

Yaklaşık 16 bin büyükbaş, 20 bin küçükbaş hayvanın kurban edildiği Kayseri'de vatandaşlar etlerinin bir bölümünü sucuk yaptırdı. Geçen yıl dikkate alınarak kurban satışlarının biraz daha düştüğüne dikkat çeken kasap Zafer Eş, vatandaşlar, kestikleri kurbanların etlerinin büyük bölümünü sucuk olarak değerlendirdiğini söyledi. Eş, "Kurban Bayramı'nın yaz ayına denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar kurban etlerini bir an önce değerlendirmek istiyorlar. Ne yazık ki bunu yaparken de kendi başlarına yaptıkları için bazen et bozuyorlar. Öncelikli olarak etin dinlenmesi çok önemlidir. 1 gün soğuk ortamda bekleyen et, hem tat, hem de renk olarak kendine gelir. Bundan sonra yapılacak işlemler daha da kolay olur" dedi.

Yaz döneminde kurban etlerinin sucuk yerine sucuk içi şeklinde değerlendirmesi gerektiğini ifaden eden Zafer Eş, "Kurban etlerini kilosunu 1 TL'den kıyma olarak çekiyoruz. Sucuk dolumunu da 2 TL'den yapıyoruz. Vatandaşlar, etlerini kesinlikle buzdolabı poşetinde buzlukta yada derin dondurucularda muhafaza etmelidirler. Aksi halde başka ortamlarda bekletilen kurban etlerinde yeşillenme olur ve bu da kişiyi zehirler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI