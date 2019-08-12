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Kayseri'de kurban etleri sucuk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kurban etlerinin bir kısmını kıyma ve sucuk yaptırmak isteyenler kasaplarda yoğunluk oluşturdu.

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de kurban etlerinin bir kısmını kıyma ve sucuk yaptırmak isteyenler kasaplarda yoğunluk oluşturdu.

Kentte, Kurban Bayramı'nın ikinci günü kasaplarda yoğunluk yaşandı. Kurban etlerini kıyma ve sucuk yaptırmak isteyenler, kasaplara akın etti. Özellikle sucuk yaptırmak isteyenler, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşların kimisi yakınlarına hediyelik sucuk göndermek, kimisi de kendileri tüketmek için kasaplarda sıraya girdi. Kurban etlerini kıyma ve sucuğa dönüştürenler, evlerinin yolunu tuttu.

25 yıllık kasap Mustafa Kemal El, "Kurban Bayramında vatandaşlarımızın hem kurbanını kesiyoruz hem de etlerini ve sucuklarını hazırlayıp paket haline getiriyoruz. Bizim için ilgi oldukça yoğun. Bu durumdan gayet memnunuz. Biz bu işi severek yapıyoruz" dedi.

'SUCUĞUN MALİYETİ KİLOSU 10 LİRA'

Sucuğun dana etinden yapıldığını belirten El, "10 kilo üzerinden hesaplarsak, 1 kilo sarımsak ve bizim karışık baharatlarımız var, onlardan katıyoruz. Sucuk yoğurma makinesinde işlemden geçtikten sonra dolum makinesinde sucuk bağlanır ve vatandaşımıza teslim edilir. Kurban Bayramında kurban kesildiği için etimizin de çok olduğundan dolayı vatandaşımız kurbanlarını hem dağıtır hem de sucuğunu, kıymasını kasaplarda yaptırır. Bunun maliyeti şuan da bütün baharatları dahil kilosu 10 liradır" diye konuştu.

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