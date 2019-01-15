HABER

Kayseri'de kuvvetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:31 | Son Güncelleme

Kuvvetli rüzgar dolayısıyla bir iş yerinin sac çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla bir iş yerinin sac çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü.

Kentte öğle saatlerinden sonra şiddetlenen fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Kayabaşı Mahallesi'ndeki iki katlı bir iş yerinin yaklaşık 10 metre büyüklüğündeki sac çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü.

Zarar gören elektrik telleri, Kayseri ve Civarı Elektrik AŞ (KCETAŞ) görevlileri tarafından kesilerek sacın düşmesi sağlandı.

Daha sonra iş yeri çalışanları sacı parçalayarak dükkana taşıdı. Bölgeye kısa süre içinde elektrik verileceği belirtildi.

Öte yandan kentin güney kesimlerinde rüzgarın zaman zaman saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

PARTNERÖz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...Öz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...
Türk Tarih Kurumundan "Sarıkamış'a Vefa İstiklal" belgeseliTürk Tarih Kurumundan "Sarıkamış'a Vefa İstiklal" belgeseli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdıCumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatı elektrik teli kuvvetli rüzgar fırtına

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı

HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

HDP'den Öcalan açıklaması

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.