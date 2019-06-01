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Kayseri'de LGS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde heyecan yaşadı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde heyecan yaşadı.

LGS'ye Kayseri'de 21 bin 16 öğrenci girdi. Sınavın ilk oturumu sabah 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Öğrenciler, heyecanla sınav merkezlerine koştu. Kocasinan ilçesinde bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okulun bahçesinde hazır bekledi. Kapıların açılmasıyla öğrenciler, tek tek üstleri aranarak sınıflara alındı. Öğrenciler, sınavın başlamasıyla sınıflarda ter dökerken, aileleri bahçede heyecan yaşadı. Veliler, okulun çevresinde çocukları için Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

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