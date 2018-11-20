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Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 ölü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Develi ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Develi ilçesi Havadan Mahallesi'nde bulunan çinko çıkarılan özel bir madende dün gece göçük meydana geldi. Ocaktaki işçilerden Metin Çelik, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hidrolik kaldırıcı ve iş makineleri yardımıyla yaralı olarak kurtarılan Metin Çelik, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Metin Çelik, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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