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Kayseri'de mahrem imam operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin asker mahrem imam yapılanmasının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin asker mahrem imam yapılanmasının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY'nin asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik olarak yaptığı çalışmalar sonucu mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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