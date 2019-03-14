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Kayseri'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, girdikleri üç marketten televizyon ve peynir çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, girdikleri üç marketten televizyon ve peynir çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise bir güvenlik kameralarına yansıdı. Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda dün üç marketten 2 televizyon ve kaşar peynir çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri izleyerek şüphelilerin İbrahim G. ve Mithat A. olduğunu belirledi. Hunat Mahallesi'nde gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim G. ve Mithat A.'nın marketlerden yaptığı hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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