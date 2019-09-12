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Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 22:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kaçak peynir üretimi yapan bir işletmeye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile polis tarafından baskın yapıldı.

Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskın

Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kaçak peynir üretimi yapan bir işletmeye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile polis tarafından baskın yapıldı. İşletmede son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığını tehdit eden 3 ton peynire el konuldu.
Kayseri'de İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri merdiven altı peynir imalatı yapıldığına dair ihbarı değerlendirdi. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde K.S.'nin işletmeciliğini yaptığı merdiven altı peynir imalathanesine yapılan baskınında son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığını tehdit eden 20 kiloluk tenekelerde beyaz peynir, lor peyniri ele geçirildi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri imalathanede yaptığı incelemede günü geçmiş peynirlerin muhafaza edildiği tenekelerin paslandığını ve peynirlerin de insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olduğunu belirledi. İşletme sahiplerinin inceleme yapan gıda mühendislerine saldırmak istemesi üzerine işletmeye Çevik Kuvvet polisi çağırıldı. Zaman zaman sert tartışmaların ve itişmelerin yaşandığı işletmede el konulan peynirler Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlara yüklendi. Piyasa değeri 200 bin TL olan peynirlerin imha edileceği öğrenildi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri işletmeye idari para cezası kesti. Polis işletme sahibi ve çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

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Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskınKayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskınKayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskın

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