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Kayseri’de meteoroloji balonunu lise öğrencileri uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji 7.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını lise öğrencileriyle beraber gökyüzüne meteoroloji balonu bırakarak kutladı.
Kayseri’nin yanı sıra İstanbul, Samsun, İzmir, Isparta, Adana, Eskişehir, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’da öğrencilerle beraber meteoroloji balonu uçuruldu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı nedeniyle öğrencilerle birlikte balon uçurdu. Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı ve ‘İstikbal Göklerde, Bu Vatanın Gençleri Gönüllerde’ yazılı balonları uçurmadan önce, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından Necdet Taş Anadolu Lisesi öğrencilerine hava tahminleri ve rasat balonları konusunda bilgiler aktarıldı. Balonlar gökyüzüne bırakıldıktan sonra öğrencilere Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Müzesi gezdirildi.

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