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Kayseri'de mezar taşı çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 12:49 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de yaşayan Yasemin K.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yaşayan Yasemin K. (44), ziyarete gittiği mezarlıkta, babasının mezar taşının çalındığını gördü. Kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
20 Aralık günü Yasemin K., mezar ziyareti için Hacılar ilçesinde bulunan Aşağı Mahallesi Hisarcık Caddesi Asri Mezarlık'a gitti. Ancak Yasemin K., babasının mezar taşının çalındığını gördü. Hemen polisi aradı. Mezarlığa gelerek inceleme yapan polis ekipleri, mezar taşını çalan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma açtı. Mezar taşı hırsızı ya da hırsızları hakkında TCK'nın 141'inci Maddesi gereğince 'Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınması' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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