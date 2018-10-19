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Kayseri'de 'mıcırlı' yola giren otomobil takla attı: 4 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 20:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ-Adana karayolunda, yolun sağ tarafındaki mıcırlı bölümüne giren otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Kayseri'de 'mıcırlı' yola giren otomobil takla attı: 4 ölü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ-Adana karayolunda, yolun sağ tarafındaki mıcırlı bölümüne giren otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri-Adana karayolunun Yeşilhisar İlçesi Gürbayır mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yönetimindeki 38JA364 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki mıcırlı bölüme girerek sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, ilk belirlemelere göre kimlikleri henüz tespit edilemeyen sürücü ile otomobilde bulunan 2'si çocuk toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de 'mıcırlı' yola giren otomobil takla attı: 4 ölü

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