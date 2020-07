Kayseri'de, minareden atlayan genç yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'ndeki Alparslan Camii'nde meydana geldi.

İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları olan Murat Can C., cami minaresine çıktı. Murat Can C.'nin intihar girişimini görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, Murat Can C.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı.

KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Çevredekilerin ikna çabalarına aldırış etmeyen Murat Can C., bir süre sonra kendisini boşluğa bıraktı. Hava yastığına düşen gencin vücudunda kırıklar meydana geldi.

Yaralı genç, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)