HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de mobilya fabrikasında korkutan yangını

Kayseri’de mobilya fabrikasında korkutan yangını

06.01.2021 03:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57.

Kayseri’de masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, masa sandalye üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çıkan yangında fabrikanın bir kısmının çatısı çöktü. Fabrikada çalışanların olmamasından dolayı yaralanan olmazken, 3 hangarda yangın devam ediyor.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının büyüklüğü İHA Drone’u ile havadan görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
MSB'den darbe imasına cevapMSB'den darbe imasına cevap
İslamın şartları nelerdir?İslamın şartları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Galatasaray kan kaybetmeye devam ediyor

Galatasaray kan kaybetmeye devam ediyor

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

İzmir'de 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

4'üncü kattan düşen kadın kurtarılamadı

Ordu'da bir kişi aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

Ordu'da bir kişi aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

MSB'den darbe imasına cevap: TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır

MSB'den darbe imasına cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Bakan Koca'dan kritik aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Kayseri'de intihar girişimi! Polis böyle önledi

Kayseri'de korku dolu anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.