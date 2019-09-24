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Kayseri'de motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul'dan Kayseri'ye motosikletle uyuşturucu getiren F.K. Ankara kara yolu uygulama noktasında yakalandı.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, F.K'den uyuşturucu alacağı iddiasıyla H.U. ve C.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kurye Motosiklet uyuşturucu

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