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Kayseri'de müzayedede eski halılara yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, müzayede salonunda satışa çıkarılan eski halılar yoğun ilgi gördü.

Kayseri'de müzayedede eski halılara yoğun ilgi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, müzayede salonunda satışa çıkarılan eski halılar yoğun ilgi gördü.
Kayseri'de eski halı ve kilimlerini satmak isteyenler, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki salonda alıcılarla bir araya geliyor. Halı meraklıları müzayedede sunulan halıları inceleyip, fiyat veriyor. Mezatta en yüksek fiyatı veren halının sahibi oluyor.
Salonun işletmecisi Yusuf Eroğlu (66), yaklaşık 40 yıldır halı işiyle uğraştığını belirterek, "Bir süre önce müzayede salonumuzu faaliyete geçirdik. Şu an gösterilen ilgiden memnunuz. Müzayede salonu Türkiye'de de bu alanda bir ilk. Esnaf, tüccar, meraklılar, koleksiyoncular burada toplanıyor. Satışa sunulan halı en son fiyatı verene satılıyor ve alan kişinin ismi yazılıyor. Daha sonra halının sahibine bilgi veriyoruz. Eğer verilen fiyata satmak istiyorsa, satıyoruz. İstemiyorsa da halısını geri veriyoruz. Yani isteğe göre hareket ediyoruz. Ya parayı alıyoruz, ya da iade ediyoruz. Biz de satıştan yüzde 5 komisyon alıyoruz" dedi.
İnternet üzerinden e-ticaret yoluyla da satış yapıldığını belirten Eroğlu, "Amerika'dan eski halılara yoğun ilgi var. Bu konuda bir fiyat aralığı yok; ama yüksek fiyata da, normal fiyata da türüne, kalitesine göre satılan halılar var. Amerika bu konuda önde. Bunun yanında Avrupa ülkelerinden de ilgi var ve satışlarımız oluyor. Yani son tüketici grubu eski halılarda Amerika ve Avrupa oluyor" diye konuştu.

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Kayseri'de müzayedede eski halılara yoğun ilgiKayseri'de müzayedede eski halılara yoğun ilgiKayseri'de müzayedede eski halılara yoğun ilgiKayseri'de müzayedede eski halılara yoğun ilgi

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