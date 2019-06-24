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Kayseri'de ortağını öldüren sanığa 20 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

Borç meselesi nedeniyle ortağını av tüfeğiyle öldüren sanık, 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de borç meselesi yüzünden ortağını av tüfeğiyle öldüren sanığa 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanık Tomarza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli Mustafa Murat ile maktul iş adamı Mehmet Özet'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın "tasarlayarak öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Murat, ortağı maktul Özet ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirterek, "İcra davalarımız halen devam ediyor. 1 milyon lira zararım var. Olay günü uzlaşmak için Özet'in yanına gittim. Selam verdim almadı, elimi uzattım sıkmadı. Odasına doğru giderken bana ağır hakaretlerde bulundu. Bunlar bana çok dokundu. O esnada odadaki kitaplıkta bulunan tüfeği gördüm. Aldım, vurdum. Pişmanım. Hakkımı vermiş olsaydı bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Murat'a, "tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay, "silahla tehdit" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

12 Şubat'ta, İldem Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Murat'ın av tüfeğiyle ateş ettiği Mehmet Özet, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayda kullandığı av tüfeğiyle polise teslim olan Murat, tutuklanmıştı.

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