Kayseri'de otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 JA 364 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Gülbayırı mevkisinde devrildi.
Kazada, otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan bir kişi ise 112 Acil Servis ekibince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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