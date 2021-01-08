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Kayseri’de otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

08.01.2021 20:09 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde önündeki araca çarptıktan sonra kontrolünü kaybeden sürücü 20 metre yükseklikteki köprüden uçtu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde önündeki araca çarptıktan sonra kontrolünü kaybeden sürücü 20 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan Sümer Üst Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 38 ZF 115 plakalı Fiat marka araç, seyir halindeki N.E. yönetimindeki 38 DV 933 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ZF 115 plakalı araç, yaklaşık 20 metre yükseklikteki köprüden uçup, aşağıda bulunan ağacın üstüne düştükten sonra yan yattı. Kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Sevk edilen ambulanslar ile hastaneye sevk edilen 3 kişi tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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