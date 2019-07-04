Kayseri’de otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Özvatan ilçesine bağlı Kemrelik Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Özdemir (43) yönetimindeki 38 BR 958 plakalı otomobil, virajda savrulduktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Taner Özdemir ile birlikte Saniye (38), Ayşe (10), Olcay (12), Serkan (37) ve Arda Özdemir (33) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 4 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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