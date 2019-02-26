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Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya ve araçtaki 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cengiz H.

Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya ve araçtaki 2 kişi yaralandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cengiz H. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ö. yönetimindeki 38 YE 664 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz H.'ye çarptı. Kazada Cengiz H. ile otomobilde bulunan sürücü Mustafa Ö. ve Selim Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cengiz H.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya ve araçtaki 2 kişi yaralandı

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