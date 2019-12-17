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Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 23:55 | Son Güncelleme

Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de bıçakla yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokak'ta parkta oyun oynayan A.E.H. (14) henüz belirlenemeyen nedenle F.M. (16) tarafından bıçakla karnından yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan A.E.H. daha sonra sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Çevredekilerin bilgisine başvuran polis, F.M'yi yakalayarak emniyete götürdü.

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1 yaralı Bıçaklı Yaralama Kayseri

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