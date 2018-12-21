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Kayseri'de polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 12:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polis ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonda toplam 2 kilo 667 gram esrar ele geçirildi.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polis ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonda toplam 2 kilo 667 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Basın Yayın Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin il genelinde uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın son 1 aylık raporunu kamuoyuna açıkladı. Operasyonlarda, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 135 olayda 232 kişiye yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 9’u adli kontrol sonucu serbest kalırken, 27 kişi ise tutuklandı. Operasyonlarda, 2 kilo 667 gram esrar, 57,53 gram eroin, 272,23 gram metamfetamin, 277,22 gram bonzai 8 uyuşturucu/uyarıcı hap ile 58 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi.

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