Kayseri'de pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Sultan Sokak'ta meydana geldi.

Üzerlerinde siyah kıyafet bulunan kimliği belirsiz kişiler, iddiaya göre husumetli oldukları Muhammed K. (21) ve Serhat B.'ye (18) ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay ylerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıkların ifadesini alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

