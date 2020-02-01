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Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 08:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Talas ilçesine yağan kar yağışı sonrası hem yetişkinler hem de çocuklar poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Talas ilçesine yağan kar yağışı sonrası hem yetişkinler hem de çocuklar poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi.
Mevlana Mahallesi'nde bulunan Rifat Yıldırım Parkı kar yağışı sonrası Talas Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların kayması için hazırlandı. Akşam saatlerinde hem yetişkinler, hem de çocuklar parka gelerek poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi. Kayak sırasında onlarca kişi kendisini yokuş aşağı bırakarak karın keyfini yaşadı. Çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluştururken, zaman zaman kendi aralarında yarıştı. Kızakla kaymak için parka gelen Mehmet Ekif Karan, "Biz Adana'dan geldik. Burası çok güzel. Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Burada kızak ve poşetlerle kayıyoruz" dedi.
Üniversite öğrencisi Mirza Levent ise, kar yağışı sonrası parka geldiklerini kaydederek, "Kar yağınca hazırladığımız tahta ile buraya geldik. Arkadaşlarımızla burada eğleniyoruz. Burası çok güzel olmuş. Talas Belediyesine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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