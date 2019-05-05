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Kayseri'de Ramazan ayının vazgeçilmezi sucuk içi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

PASTIRMA ve sucuğuyla ünlü Kayseri'de Ramazan ayının vazgeçilmesi 'sucuk içi'nin üretimi kasaplarda başladı.

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- PASTIRMA ve sucuğuyla ünlü Kayseri'de Ramazan ayının vazgeçilmesi 'sucuk içi'nin üretimi kasaplarda başladı. Kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen 'sucuk içi' bu yıl kilosu 60 TL'den satışa sunuluyor. Kayseri'de 1925 yılından itibaren üretilen sucuk içi, Ramazan ayında sadece Kayseri ve ilçelerinde iftar sofralarından tüketilen özel bir lezzet. Geçmiş yıllarda 'irişkik' adıyla yapılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen bir ara sıcak yemeği. Kayseri'de ramazan pidesi kadar öneme sahip olan sucuk içi Kayseri Pastırmacılar ve Sucukçular çarşısındaki tezgâhta yerini aldı. 'SICAK TÜKETİLMESİ SAĞLANIR' Esnaf Mustafa Tokluman, bu yıl sucuk içinin kilosunun 60 TL'den satılacağını söyledi. Tokluman "Sucuk Türkiye'nin birçok bölgesinden üretilir; ancak sucuk içi sadece Kayseri'de üretilir ve tüketilir. Sucukla aynı tarihçeye sahip olan sucuk için Ramazan ayında başımızın tacıdır. Kayseri'deki birçok iftar sofrasında yerini alır. Sucuk içinde kullanılan et kaburga etidir. İ

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