Kayseri'de Roma dönemine ait hançer ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santim uzunluğunda kabzası işlemeli hançer ele geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yapılan çalışmalarla kent merkezinde yaşayan T.K.'da tarihi bir hançer olduğu bilgisine ulaştı. T.K.'nın evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santim uzunluğunda, kabzası işlemeli hançer ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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