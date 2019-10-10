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Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için, Kayseri'de tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Merkez Kocasinan İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Garipdost Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp, dua etti.

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Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

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