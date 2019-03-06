HABER

Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 10'u şafak vakti düzenlenen operasyonla  yakalanarak, gözaltına alındı.

Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 10'u şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 ilde suça karıştıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalanmamak için, kaldıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini başkalarının adına kayıt ettirdikleri belirlendi. Polis, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltıKayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltıKayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltıKayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Güvenlik korucuları darp edildiGüvenlik korucuları darp edildi
Dini kitap satar gibi yapıp ayakkabı çaldıDini kitap satar gibi yapıp ayakkabı çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.