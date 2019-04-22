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Kayseri'de sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 13:01 | Son Güncelleme

20 bin 700 liralık sahte banknot ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda 20 bin 700 liralık sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelide yüklü miktarda sahte para olduğu ve piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, teknik ve fiziki takibe alınan S.T. ile M.D. kent merkezindeki bir parkta buluştukları anda düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 175 adet 100 liralık, 16 adet 200 liralık olmak üzere toplam 20 bin 700 lira tutarında sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet gözaltı sahte para

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