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Kayseri'de seçmenler sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, sabahın erken saatlerinde başladı.

Kayseri'de seçmenler sandık başında

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, sabahın erken saatlerinde başladı.
Kayseri'de sandıklarda oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. 956 bin 149 kişinin 3 bin 183 sandıkta oy kullanacağı kentte, seçmenler erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Merkez Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Mehmet İlgü İlkokulu'nda da seçmenler oy pusulalarını alıp kabinlere girerek tercihlerini yaptı. Kentte oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.

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