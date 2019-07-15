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Kayseri'de şehitlik ziyaret edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Kartal Şehitliği ziyaret edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kayseri'de şehitlik ziyaret edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Kartal Şehitliği ziyaret edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Kartal Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi. Saygı atışının yapılması ardından Vali Günaydın ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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Kayseri'de şehitlik ziyaret edildiKayseri'de şehitlik ziyaret edildiKayseri'de şehitlik ziyaret edildi

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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