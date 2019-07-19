Kayseri'de seyyar satıcıya zabıtanın müdahalesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte bir seyyar satıcıya zabıtanın müdahalesine ilişkin, "Biz bunların düşmanı değiliz ama bu şehir hepimizin. Herkesin şehrimizi sevdiğine şüphem yok ancak bu işi siyasallaştırmayalım. Bu şehrin huzurunu bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Uygulamada elbette hata olur. Varsa hatalar düzeltiriz." dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'nin yıllardır gecekondusu, at arabası, seyyar satıcısı olmayan bir şehir olarak bilindiğini söyledi.

Son günlerde bu düzene aykırı davrananlar olduğunu ifade eden Büyükkılıç, kentte 50 bin esnaf bulunduğunu dile getirdi.

Şehirde rızkının peşinde koşan ancak kolay yoldan para kazanmak isteyenler olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sadece şehrimizden değil çevre şehirlerden de Kayseri'deki ticaret ortamını değerlendirmek için geliyorlar ve daha fazla kazanmak için yoğunluğun olduğu yerlere konumlanıyorlar. Haliyle esnafımız da huzur şehrimizin huzurunun korunması için belediyelerimizden talepte bulunuyor. Çünkü kolay yoldan kazanç elde etmek isteyenler vergi vermiyor, kira ödemiyor, yanlarında eleman çalıştırmıyor, sigorta ödemiyorlar. Biz bunların düşmanı değiliz ama bu şehir hepimizin. Herkesin şehrimizi sevdiğine şüphem yok ancak bu işi siyasallaştırmayalım. Bu şehrin huzurunu bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Uygulamada elbette hata olur. Varsa hatalar düzeltiriz. Ani refleks ve reaksiyon ile müdahale edilirken şık olmayan bir şekilde hareket edilmiş olabilir. Bundan hareketle olaya siyaseten yaklaşmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Bu şehirde kaos ortamı oluşturmaya kimsenin hakkı yok."