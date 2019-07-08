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Kayseri'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki termometre göstergesi 41 dereceye kadar ulaştı. Aşırı sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi. Dışarı çıkan kent sakinleri, aşırı sıcaklardan korunmak için çareyi gölgeye sığınmakta buldu. Cadde ve sokaklar boşalırken, meydandaki ağaçlık alan, parklar ve diğer gölge alanlar dolup taştı. Sıcaktan bunalan birçok kişi çeşme suyu ile serinlemeye çalıştı. Çeşme önlerinde bazen kuyruk oluştu.

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Kayseri'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi

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