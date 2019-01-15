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Kayseri'de şiddetli rüzgar cami minaresini devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:19 | Son Güncelleme

Kayseri'de şiddetli rüzgar cami minaresini devirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi devrildi, çok sayıda evin çatısı zarar gördü.

Talas İlçesindeki Tablakaya Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Devrilen minare, yanındaki bir evin de çatısına zarar verdi.

Evde bulunan Ahmet T. hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinden Engin Acıövüç, "Evde oturuyordum. Böyle bir rüzgarın geleceği belliydi. Benim arabamın üzerine de çatıdan malzemeler düştü. Arabamın ön camı patladı. Evde otururken çok şiddetli bir ses geldi. Minare yıkılırken yan tarafta bulunan evde 2-3 kişi vardı. Çok korktucuydu, onlar da dışarı çıktı."

İlçedeki şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı ve park halindeki araçlar zarar gördü.

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Kuvvetli Rüzgar Talas

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