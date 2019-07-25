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Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:30 | Son Güncelleme

Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah imalatı ve ticareti ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Sarız ilçesi Çağsak Mahallesi'nde, şüpheli B.A'nın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 9 milimetre çapında ruhsatsız 3 tabanca, kurusıkı tabanca, 475 tabanca fişeği, av tüfeği fişeği, 16 tabanca namlusu, 19 tabanca şarjörü, 586 tabanca imalatı ve tamirinde kullanılan el aleti ve silah yedek parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri operasyon silah imalatı ve ticareti

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