Kayseri’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt Caddesi Döşeme Sokak üzerinde meydana gelen olayda Sürmeli Y. ile H.A. isimli kişi arasına tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. yanında bulunan pompalı tüfek ile Sürmeli Y.’ye ateş açtı. Sürmeli Y. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, H.A. ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan adam sivil bir araçla hastaneye götürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan H.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

