HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

30.01.2021 19:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt Caddesi Döşeme Sokak üzerinde meydana gelen olayda Sürmeli Y.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt Caddesi Döşeme Sokak üzerinde meydana gelen olayda Sürmeli Y. ile H.A. isimli kişi arasına tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. yanında bulunan pompalı tüfek ile Sürmeli Y.’ye ateş açtı. Sürmeli Y. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, H.A. ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan adam sivil bir araçla hastaneye götürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan H.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Eyüpsultan'da polis memuru intihar ettiEyüpsultan'da polis memuru intihar etti
88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Korkunç olay! Torbacılar bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi

Korkunç olay! Torbacılar bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi

Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında yeni gelişme

'Kabe fotoğrafı' soruşturmasında yeni gelişme

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Ocak koronavirüs tablosu

Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Erzurum'a ulaştı

Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Erzurum'a ulaştı

Manisa'da 5 asırlık çınar fırtınaya yenildi

5 asırlık çınar fırtınaya yenildi

Bodrum’da fırtına ve dolu hayatı felç etti

Fırtına ve dolu hayatı felç etti! Denizin rengi değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.