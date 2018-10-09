Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde aralarında husumet olan itfaiye erleri Şenol A. (32) ile Mutlu A. (33) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu A. bıçakla yaralanırken, Şenol A. ise göğsünden silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Şenol A. kaldırıldığı Pınarbaşı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mutlu A. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

