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Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde eski Kayseri Oto Galericiler Odası Başkanı Ahmet K. ile Tufan Dinçer (44) arasında Germir Mahallesi 223. Sokak'ta alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dinçer, Ahmet K. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kavgayı gören çevredekiler polise haber verdi.

Ahmet K, yaralı Dinçer'i otomobiliyle Kayseri Devlet Hastanesinin acil servisine getirdi.

Aracını hastanenin arkasındaki otoparka terk ederek kaçan Ahmet K, uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Dinçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri silahlı saldırı

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