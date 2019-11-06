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Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Tavlusun Geçidi üzerinde meydana gelen olayda, M.A.

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Tavlusun Geçidi üzerinde meydana gelen olayda, M.A. (24) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir sebepten sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan silahı çeken şahıs, M.A.’ya ateş etti. Yaralanan M.A., çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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