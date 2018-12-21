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Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bir otoparkta yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de bir otoparkta yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay 00.30 'da Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mehmet Ali Şafak (40) ve Zakir Ekinci(39) karşılaştıkları otoparkta birbirlerine kurşun yağdırdı. Bacağından vurularak, yaralanan Mehmet Ali Şafak ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 kurşunla yaralanan Zakir Ekinci ise Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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