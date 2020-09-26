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Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 22:17 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesinde meydana gelen olayda E.D.

Kayseri’de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesinde meydana gelen olayda E.D. ile K.K. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine E.D., üzerinde bulunan silahla K.K.’yı karın kısmından vurarak yaraladı. Kavgayı görerek ayırmak için gelen Y.K. isimli şahıs ise bıçakla elinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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