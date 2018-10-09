Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ile Alparslan Dalkılıç, Sezgin Parlak ve Yalçın Çevik arasında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir inşaatta tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çeken saldırgan, Dalkılıç, Parlak ve Çevik'i yaralayarak, olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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