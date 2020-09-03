HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır, 4 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 02:35 | Son Güncelleme

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır, 4 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Mahallesi 3'üncü caddedeki bir mobilya dükkanında meydana geldi.

Dükkanda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu S.K., F.B., A.M. ve İ.M.A. yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesine geldi.

Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi .Yaralılardan F.B., A.M. ve İ.M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de mobilya dükkanı önünde geniş çaplı inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısıProf. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözlerFahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Sosyal medya ayaklanmıştı! Netflix'in lisansı iptal edilebilir Sosyal medya ayaklanmıştı! Netflix'in lisansı iptal edilebilir
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı
Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diğer Haberler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler: Saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Muş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü ardından kendini ihbar etti
Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü ardından kendini ihbar etti
Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Charlie Hebdo'nun skandal kararına kınama
Charlie Hebdo'nun skandal kararına Erbaş'tan kınama
Bostancı'da Nagehan Bıyıklı'ya cinsel saldırı ve darp olayında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar
Nagehan Bıyıklı'ya cinsel saldırı ve darp olayında yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.