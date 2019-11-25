Kayseri'de silahlı kavga: 4 yaralı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan restoranda meydana geldi. Restoranda karşılaşan ve aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Emir A., belinden çıkardığı tabanca ile Ahmet Nekayu (49), Bayram Bulut (35), Sedat Temur (45) ve Ayhan Arıcıoğlu'na (52) ateş ederek yaraladı. Yaralılar, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ahmet Nekayu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Emir A., polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

