HABER

Kayseri'de silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.  Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan restoranda meydana geldi.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan restoranda meydana geldi. Restoranda karşılaşan ve aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Emir A., belinden çıkardığı tabanca ile Ahmet Nekayu (49), Bayram Bulut (35), Sedat Temur (45) ve Ayhan Arıcıoğlu'na (52) ateş ederek yaraladı. Yaralılar, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ahmet Nekayu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Emir A., polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğuMinik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu
Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldiTarihi gün! İlk fotoğraflar geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Ankara’da S-400 testi! İlk fotoğraflar geldi

Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldi

Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.