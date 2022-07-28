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Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan 3 sanık yargılanıyor

28.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan 3 sanık yargılanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.F.Ö, tutuksuz yargılanan ağabeyi B.B.Ö. ile öldürülen O.A'nın müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık T.B. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı, mahkemeye gelen bilirkişi raporunda, olay anında havaya değil, kalabalığın bulunduğu alana ateş edildiğine yer verildiğini kaydetti.

Sanık M.F.Ö. de tütün işiyle uğraştıklarını belirterek, sigara sarma makinelerini çaldıklarını iddia ettiği M.D. ve T.G'yi arkadaşları maktul O.A'nın yardımıyla bulduklarını anlattı.

Akşam buluştukları bu kişilerden makinelerini geri aldıklarını ve birlikte Mimarsinan Mahallesi'nde tenha bir alana gitmek üzere 3 araçla hareket ettiklerini belirten M.F.Ö, buraya yaklaştıklarında silah sesi duyduğunu, M.D. ve T.G'nin ağabeyi B.B.Ö. ve O.A'ya zarar vermemesi için araçta bulunan tüfekle bir kez havaya ateş ettiğini anlattı.

Kimseyi öldürme kastı olmadığını savunan M.F.Ö, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Maktul O.A'nın babası Ş.A. ise iki kardeşin anlaşarak oğlunu öldürdüğünü, yanında bulunan yüksek miktardaki parayı da gasbettiğini öne sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.F.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 29 Ekim 2021'de çıkan tartışmada silahla vurulan O.A, arkadaşları tarafından Yeşil Mahalle Cumali Sokak'taki evine getirilmişti. Ailesinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan O.A, 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından M.F.Ö, B.B.Ö. ve T.G. hakkında dava açılmıştı.

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